The C64 Mini: un tuffo nel passato con 60€ e questa fantastica replica del Commodore 64

Il ritorno di un’icona: il computer più venduto al mondo è rinato. E’ il 1982 e un nuovo home computer entra in scena: il C64 si sbarazza dell’esperienza in bianco e nero e si presenta con 64KB di RAM, grafica a colori e sintetizzatore. Sono passati 35 anni ma l’effetto nostalgia colpisce forte con l’arrivo del THEC64 Mini. Sviluppato da Retro Games Ltd – e distribuito da Koch Media – THEC64 Mini è la metà dell’originale C64 ed è un home computer completamente funzionante che si può collegare direttamente al tuo televisore ed è dotato di due porte USB, una per il joystick e l’altra per la tastiera. Oggi è in offerta su Amazon a soli 60€ incluse le spese di spedizione.

The C64 Mini, un gadget immancabile per i fan di Commodore

Lanciato nel 1982, il C64 ha dominato la scena degli home computer per tutti gli anni 80. Sono stati venduti milioni di pezzi in tutto il mondo e ha conquistato un posto speciale nel cuore dei giocatori. 35 anni più tardi, e con una rivisitazione completamente attuale, è tornato e si chiama THEC64 Mini. Collegabile a qualsiasi televisore moderno tramite il cavo HDMI, i giocatori possono usufruire di 64 giochi vintage autorizzati e pre-installati all’interno di esso.

Questo include giochi che vengono da sviluppatori come Epyx, Gremlin Graphics, Hewson e The Bitmap Brothers sfoggiando un ventaglio di titoli come California Games, Speedball 2: Brutal Deluxe, Paradroid ed Impossible Mission. Tra questi c’è anche il classico rompicapo Boulder Dash. Il gioco vede ‘Rockford’ nella caverna che striscia alla ricerca di gemme e mentre prova ad evitare creature malefiche ed esplosioni di gas. Informazioni su questo articolo:

2 porte USB: collega una tastiera USB e avrai un computer pienamente funzionale

Supporta i giochi forniti dall’utente tramite chiavetta USB

Contiene Joystick Microswitched

Stephan Berendsen, Presidente della BBG Entertainment GmbH ha dichiarato: “Retro Games e BBG hanno riunito qualcosa che è sempre stato il simbolo del 1984- il C64 eBoulder Dash”. La maggior parte di questi giochi hanno ottenuto un rating di oltre il 90% dalle più importante testate attuali, ottenendo una marea di premi ed elogi. Dal genere sportivo allo sparatutto, passando per i platform e i rompicapo, c’è davvero di tutto per far contenti i più appassionati ed esigenti estimatori di giochi retrò. Si può connettere direttamente a qualsiasi televisione moderna, quindi corri a comprarla e non te ne pentirai.

