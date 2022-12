Top Gun Maverick in streaming: piattaforma, uscita e trailer

Tom Cruise è tornato quest’anno a volare alto, nel firmamento del cinema internazionale, con Top Gun: Maverick. Il film, ritenuto uno dei migliori visti in sala nel corso del 2022, sta per fare il suo esordio anche in streaming senza richiedere alcuna spesa aggiuntiva a quella per l’abbonamento mensile a una piattaforma. Ecco tutti i dettagli.

Tom Cruise in Top Gun: Maverick, lo streaming

Il servizio che ospiterà la pellicola è Paramount+, da pochi mesi accessibile anche in Italia. Approfittando dell’offerta di Prime Video, è possibile sottoscrivere tre mesi di abbonamento a prezzo scontato. Per quanto riguarda la data di uscita, invece, è fissata in giovedì 22 dicembre, giusto in tempo per Natale. Un lungometraggio carico di azione e colpi di scena, che non deluderà. Proponiamo di seguito il trailer ufficiale, più che sufficiente per immergersi nella trama.

Top Gun: Maverick è il sequel del film originale uscito nel 1986. Dopo oltre trent’anni, il già citato Tom Cruise torna a vestire la tuta e il casco di Pete Mitchell. Nel cast di attori anche un altro interprete della pellicola originale: Val Kilmer, nei panni di Tom Kazansky, più noto come Iceman.

La regia è affidata a Joseph Kosinski, già al lavoro in passato su Tron: Legacy, Oblivion e Fire Squad. L’intera produzione è considerata un omaggio alla memoria di Tony Scott, che ha diretto la prima pellicola.

Il lungometraggio ha raccolto un enorme successo sia al botteghino (è alla posizione 11 tra quelli con i maggiori incassi nella storia del cinema) sia in termini di recensioni. Pubblico e critica, per una volta, hanno concordato sulla qualità del risultato finale, che non solo rende onore alla pellicola del 1986, ma introduce nuovi elementi a livello di narrazione. Una gioia per gli occhi, da gustare in streaming su Paramount+ proprio nei giorni di Natale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.