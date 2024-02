Torna IN FORMA per la primavera con il Galaxy Watch 4 a soli 129€ (MediaWorld)

Tra le offerte del giorno in casa MediaWorld, nell’ambito della promozione I Love Tech, segnaliamo il Samsung Galaxy Watch 4 a 129 euro, il prezzo più basso degli ultimi 30 giorni. E scegliendo l’opzione Ritiro in negozio, le spese di spedizione sono gratuite.

Il Galaxy Watch 4 di Samsung è il miglior Wear OS disponibile oggi sul mercato per rapporto qualità-prezzo: non solo rimane più attuale che mai, grazie al suo iconico design ereditato dalle versioni successive (leggi Watch 5 e Watch 6), ma anche per le funzionalità integrate, che ancora restano più che sufficienti per tornare in forma in vista della bella stagione.

Samsung Galaxy Watch 4 al prezzo più basso degli ultimi 30 giorni sul sito di MediaWorld

L’attualità di Watch 4 a distanza di oltre due anni dalla sua presentazione è dovuta in gran parte al design, rimasto praticamente identico sia nella quinta che sesta generazione, ma anche al Samsung BioActive, il sensore proprietario che rende possibile il monitoraggio e la misura della composizione corporea.

Perché è così importante? Conoscere la percentuale di muscoli scheletrici, acqua corporea e grassi nel proprio corpo aiuta chiunque a raggiungere i propri obiettivi il più velocemente possibile. E siccome alla primavera non manca poi così tanto, ecco che l’indossabile della casa coreana si prefigura come il miglior alleato possibile.

Il Samsung Galaxy Watch 4 è in offerta a soli 129 euro sul sito mediaworld.it, il prezzo più basso degli ultimi 30 giorni. In fase di acquisto, ricorda di selezionare l’opzione Ritiro in negozio, così da non pagare le spese di spedizione (che per questo articolo ammontano a 2,99 euro).

