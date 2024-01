Tostapane Imetec con 10 livelli di doratura, Timer Autospegnimento e Cassetto Raccoglibriciole a soli 59 euro!

Imetec ha ideato questo tostapane TostaMaxi, 2 fessure extralarge e pinze apribili per toast extrafarciti, 10 livelli di doratura, timer con autospegnimento, cassetto raccoglibriciole, potenza 600 watt. Puoi prenderlo con il 14% di sconto, quindi lo paghi solo 59,99 euro!

Imetec tostapane TostaMaxi: le caratteristiche

Fessure extralarge per tostare tutti i tipi di pan carrè. Potenza 600 W, 10 livelli di doratura per personalizzare il grado di tostatura. Due pinze in acciaio Inox con fondo chiuso per evitare che il formaggio coli, pinze apribili a 360° e regolabili in larghezza per toast normali e per toast grandi.

Timer con funzione di auto spegnimento e segnale acustico di fine cottura, cassetto raccoglibriciole estraibile per una facile pulizia dopo l’utilizzo. Pareti fredde anche durante la cottura per un uso in totale sicurezza, avvolgicavo integrato. Pinze e cassetto raccoglibriciole lavabili in lavastoviglie.

