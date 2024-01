Trasforma il tuo iPhone in un NINTENDO Switch con questo geniale Controller

Il BACKBONE One Mobile Gaming Controller è la chiave per trasformare il tuo iPhone in una console di gioco universale, offrendo un’esperienza di gioco avanzata e senza compromessi. Sia che tu sia un appassionato di Xbox, PlayStation, PC o giochi mobile, il BACKBONE One è progettato per soddisfare le tue esigenze di gioco in modo completo.

BACKBONE One Mobile Gaming Controller, e il tuo iPhone diventa console

Il controller si collega direttamente al tuo iPhone tramite la connessione Lightning integrata, garantendo una connessione stabile e reattiva. Basta collegare il controller e iniziare a giocare senza alcun ritardo. Il device è progettato per essere compatibile con una vasta gamma di giochi su diverse piattaforme. Puoi giocare ai tuoi giochi preferiti su Xbox, PlayStation, PC, Call of Duty, Roblox e molti altri. Scarica l’app gratuita Backbone dallo store per accedere a funzionalità avanzate, come la condivisione delle clip di gioco, la chat vocale e l’accesso a una libreria di giochi selezionati ottimizzati per il controller.

Il controller presenta un layout familiare simile a quelli di console di gioco tradizionali, con pulsanti ben posizionati, stick analogici sensibili e un D-pad reattivo. Offre un’esperienza di gioco confortevole e intuitiva. Con il BACKBONE One, il tuo iPhone diventa una console di gioco portatile, consentendoti di goderti i tuoi giochi preferiti ovunque tu vada. Non sei più limitato dalla mancanza di accessori di gioco di qualità su dispositivi mobili. Comunica con i tuoi amici durante le sessioni di gioco grazie alla chat vocale integrata. La comunicazione è chiara e senza problemi, migliorando l’esperienza multiplayer.

Il design ergonomico del controller assicura una presa comoda e una sensazione di robustezza durante il gioco prolungato. Non sacrifica la portabilità grazie alle sue dimensioni compatte. La batteria integrata offre una lunga durata, consentendoti di giocare senza preoccuparti di scaricare il controller dopo ogni sessione di gioco.

Con il BACKBONE One Mobile Gaming Controller, alza il livello del tuo gioco su iPhone. Trasforma il tuo dispositivo in una console di gioco completa e goditi un’esperienza di gioco mobile senza precedenti, prendilo ora su Amazon in offerta pagandolo solo 83€ con lo sconto del 33% e le spedizioni gratuite via Prime.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.