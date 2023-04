Tutta la magia di Hogwarts Legacy PS5 ad un prezzo strabiliante

Hogwarts Legacy per PlayStation 5 è il gioco di questa primavera. Lo troviamo super scontato su Amazon ad un prezzo interessantissimo grazie ad un sontuoso -22%, che ci permette di acquistarlo, spedito Prime in un giorno solo, ad una cifra che una certa catena americana se la sogna! INSTABUY quindi, cliccate il bottone sotto ed entrate nel mondo di Harry Potter comodamente seduti sul divano di casa!

Non solo Harry Potter

Hogwarts Legacy è un videogioco di ruolo d’azione imperniato su open world ricco di contenuti, che cattura alla perfezione il mondo di J.K. Rowling.

La paura più grande dopo la pubblicazione dei primi trailer fu che gli scontri a colpi di bacchette magiche potessero essere poco divertenti, fondamentalmente noiosi. Al contrario il combattimento è fantastico, stimolante e assolutamente accattivante. Non si tratta solamente di lanciare palle di fuoco, o qualunque cosa siano, da un bastone di sambuco. Il meglio sta nello schivare e contrastare gli attacchi nemici mentre si eseguono combo creative. Concatenare abilità per fare scempio degli avversari non è mai stato così divertente. Siamo o non siamo maghi?

Gli incantesimi sono tantissimi, incendiare, mutare, ghiacciare, bloccare, trasformare, esplodere… c’è davvero tanto con cui divertirsi!

Ma quando non si combatte o non si segue a testa bassa la missione principale Hogwarts Legacy ci permette di fare un sacco di altre cose, aggiungendo tanto tempo di gioco al totale secco della main quest. Si possono passare ore a decorare lo spazio personale nella Stanza delle Necessità, possiamo andare in giro a catturare, strigliare e allevare ogni sorta di animali fantastici, dare sfogo al nostro pollice verde, creare pozioni o fare shopping compulsivo a Hogsmeade. Insomma, Hogwarts Legacy è un RPG open world in cui non ci si annoia mai, tanti sono i contenuti e tante sono le missioni, principali o secondarie, da portare a termine.

Hogwarts Legacy per PlayStation 5, venduto in super offerta su Amazon, è assolutamente da comprare, sia che siate o non siate fan del maghetto Potter. Un RPG open world a questo prezzo è davvero impossibile da trovare, anche usando i migliori incantesimi insegnati nella scuola di Albus Silente!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.