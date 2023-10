Tutte le commissioni POS sotto i 10€ RIMBORSATE con questa promo POS Easy

‘innovazione e la convenienza si fondono nell’offerta imperdibile di Axerve: se richiedi POS Easy a commissioni entro il 30 novembre 2023, ti verranno rimborsate le commissioni relative alle transazioni per gli importi sotto i 10 euro fino a fine 2023. Non solo pagherai meno commissioni (fisse all’1% per transazione), ma riceverai anche un rimborso per quelle di piccolo importo e canone mensile azzerato. L’unico costo da sostenere, una tantum, è quello di acquisto del terminale pari a 100 euro + IVA.

Tutti i vantaggi di POS Easy a commissioni

La promozione POS Easy è un’occasione da non perdere per tutti coloro che desiderano ampliare e ottimizzare il proprio business. Il terminale è stato progettato per dare un tocco di stile e funzionalità al tuo business: con il POS Android™ PAX A920 Pro, potrai contare su un design moderno ed elegante che aggiungerà un tocco di classe al tuo negozio o attività.

Ecco alcune delle sue caratteristiche chiave:

Dimensioni compatte e un peso di soli 390 grammi che rendono POS Easy estremamente portatile e adattabile a qualsiasi spazio

Grazie alla connettività Wi-Fi e 4G (con SIM inclusa), non perderai mai una transazione, nemmeno se sei in movimento

POS Easy utilizza il sistema operativo Android, rendendo l'interfaccia intuitiva e facile da usare

L’offerta POS Easy di Axerve è stata progettata per semplificare la gestione della tua attività. Come? L’accredito, ad esempio, avviene su qualsiasi conto corrente entro il giorno lavorativo successivo all’incasso, perciò non dovrai aprire nessun nuovo conto. Non avrai nessun vincolo di permanenza, né contratti a lungo termine: una flessibilità così te la offre soltanto Axerve. In più, avrai sempre a tua disposizione assistenza tecnica 24/7 per qualsiasi richiesta.

Con POS Easy, puoi accettare una vasta gamma di metodi di pagamento, compresi i principali circuiti nazionali e internazionali come Visa, VPay, Mastercard, Maestro e Pago Bancomat. Inoltre, puoi offrire ai tuoi clienti la comodità dei wallet digitali più utilizzati al mondo, come Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay.

La promozione è aperta a tutti i nuovi clienti Axerve che scelgono di attivare l’offerta POS Easy a commissioni. Questa offerta speciale è valida per chi si registra dal 14 settembre 2023 al 30 novembre 2023 inclusi. Il rimborso delle commissioni per le transazioni sotto i 10 euro sarà attivato automaticamente e sarà valido fino al 31 dicembre 2023.

Axerve rimborserà l’importo promozionale tramite bonifico, una tantum, il mese successivo alla conclusione della promozione, direttamente sul conto indicato dall’esercente al momento della sottoscrizione dell’offerta, che può avvenire direttamente online in pochi minuti.

