Tutto lo streaming che vuoi con il Google TV Streamer a prezzo speciale

Google TV Streamer: modalità di installazione e funzionalità

Il Google TV Streamer è un dispositivo tech di ultima generazione che riuscirà a rendere smart anche il tuo vecchio televisore.

Con questo gioiellino potrai accedere al tuo intrattenimento preferito in modo semplice, veloce e personalizzato. Si tratta, infatti, del più avanzato dispositivo di streaming di Google che fornisce prestazioni rapide, una navigazione reattiva e consigli su misura e adatti a qualsiasi tipologia di esigenza.

Si caratterizza per un processore che è più veloce del 22% rispetto il modello precedente, con il doppio della memoria per uno streaming affidabile e sempre efficiente. Inoltre grazie alla modalità 4K HDR con Dolby Vision garantisce immagini realistiche e massima nitidezza di dettaglio.

Per di più, potrai utilizzare semplicemente la tua voce per trovare programmi, ottenere risposte e controllare i dispositivi della tua smart home. Per finire, questo gadget ti permette di trasmettere la musica in tutta la casa accoppiando il dispositivo di streaming con gli altoparlanti Nest.

Oggi il Google TV Streamer è disponibile su Amazon a soli 119 euro. La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Approfitta il prima possibile di questa occasione speciale per ottimizzare il tuo intrattenimento quotidiano!

