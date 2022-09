UEFA Nations League: come seguire Ungheria-Italia dall'estero

Questa sera, alle ore 20.45, l’Italia allenata da Roberto Mancini affronterà l’Ungheria di Marco Rossi presso lo stadio Puskas Arena di Budapest.

Il match, valido per la sesta giornata del gruppo 3 di UEFA Nations League, decreterà il vincitore del girone che andrà a disputare la final four. Con la sorprendente Ungheria prima nel girone a 10 punti, l’Italia segue a 8 e ha un solo risultato utile per vincere il gruppo.

Per gli azzurri, dopo l’esaltante vittoria con l’Inghilterra, è l’occasione per rifarsi (almeno in parte) rispetto alla dolorosa mancata qualificazione agli imminenti mondiali in Qatar.

L’atteso match, trasmesso in chiaro da Rai 1 e RaiPlay, non è però visibile a tutti. Chi si trova all’estero, per lavoro o vacanza, a causa dei blocchi geografici dei contenuti audio-video non può seguire l’evento sportivo in questione.

L’unica scappatoia, peraltro del tutto legale, è quella di utilizzare una Virtual Private Network.

Ungheria-Italia dall’estero? Con una VPN ad alte performance è possibile

Non tutte le VPN sono però adatte a questo scopo. Per evitare rallentamenti, blocchi e buffering, è necessario affidarsi a una piattaforma in grado di garantire performance di alto livello.

In questo contesto, NordVPN appare la miglior scelta possibile. Stiamo parlando di un servizio ideale in ottica Streaming, grazie a una struttura costituita da 5.500 server ultraveloci sparsi in 59 paesi.

NordVPN consente, con un solo account, di essere utilizzato in ben 6 dispositivi diversi. A rendere ancora più flessibile tale VPN sono gli ambienti in cui può funzionare come Windows, macOS, Linux, Android, iOS, Android TV e tante altre piattaforme.

Anche lato sicurezza questo provider offre un servizio tra i migliori in circolazione. Stiamo parlando delle migliori tecnologie legate alla crittografia, capaci di rendere sicura anche la navigazione su reti Wi-Fi Pubbliche, notoriamente piuttosto pericolose.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.