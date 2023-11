Prenota ora Ufo Robot Goldrake Il Banchetto Dei Lupi per XboX series X e risparmi il 20%!

Goldrake è un anime entrato tra i classici del genere, che ha fatto letteralmente impazzire tante generazioni con le sue avventure. Ora puoi prenotare Ufo Robot Goldrake – Il Banchetto Dei Lupi per XboX series X e risparmi il 20%! L’uscita è prevista a breve, per il prossimo 30 novembre. Dunque, dovrai attendere pochissimo e pagherai solo 39,98 euro! Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

Ufo Robot Goldrake – Il Banchetto Dei Lupi: la trama

Vediamo la trama ufficiale di Ufo Robot Goldrake – Il Banchetto Dei Lupi per Xbox Serie X. Dopo che il pianeta Fleed è stato distrutto dall’Impero di Vega, Daisuke si rifugia sul nostro pianeta. Accolto e adottato da Genzo Umon, vive nella fattoria Shirakaba. Mentre l’invasione della Terra da parte di Vega è imminente, Daisuke difenderà il pianeta Terra con l’aiuto di Goldrake, il titanico robot nascosto nelle profondità dell’osservatorio di Genzo Umon.

Per la prima volta, vesti i panni di Goldrake e Umon Daisuke in questo gioco d’azione/avventura dedicato all’iconico robot gigante. Trova tutti i personaggi, i luoghi iconici e i nemici della serie TV. Una nuova esperienza di gioco viene offerta in diverse fasi di gioco: Azione/Brawler, Sparatutto in 3a persona, e gioco dii Esplorazione. La musica iconica della serie è stata completamente rimasterizzata e sarà possibile ascoltarla durante tutto il gioco.

Dunque, un’occasione straordinaria per chi da bambino guardare questo straordinario anime giapponese, ma anche per le nuove generazioni che potranno vivere il mito. Ora puoi prenotare Ufo Robot Goldrake – Il Banchetto Dei Lupi per XboX series X e risparmi il 20%! L’uscita è prevista a breve, per il prossimo 30 novembre. Pertanto, dovrai attendere pochissimo e pagherai solo 39,98 euro! Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.