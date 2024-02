Un CAPOLAVORO di budget phone: Samsung Galaxy A14 crolla del 40%

Quando vuoi lo smartphone con il miglior rapporto qualità/prezzo non puoi fare altro che scegliere Samsung Galaxy A14, uno tra i più popolari e amati degli ultimi tempi e quest’oggi protagonista indiscusso di una eccellente offerta di Amazon.

Già di suo parecchio economico e a buon mercato, quest’oggi puoi acquistarlo a un prezzo ancora più conveniente grazie a uno scioccante sconto immediato del 40%: il risultato è che lo smartphone di Samsung può essere tuo spendendo appena 136€.

L’eccellente Samsung Galaxy A14 è in caduta libera su Amazon a prezzo regalo

Lo smartphone di Samsung ha tutte le carte in regola per soddisfare le tue necessità: monta un bel pannello LCD da 6.6 pollici a risoluzione Full HD+ per guardare video a dettagli elevati; è alimentato da una mega batteria da 5000 mAh che ti accompagna per un giorno; ruota attorno un buon processore octa-core con memoria interna espandibile. Se, inoltre, ti piace scattare foto e registrare video da pubblicare sui canali social, affidati al modulo fotografico triplo e al sensore principale da 50MP.

Non perdere questa superba occasione su Amazon per acquistare il popolarissimo budget phone di Samsung a un prezzo super conveniente; se fai in fretta, inoltre, e utilizzi i servizi Prime di Amazon, lo smartphone ti verrà consegnato direttamente a casa senza costi di spedizione.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.