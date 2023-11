Un conto 100% digitale e GRATUITO fino ai 30 anni: ecco Conto Sella Start

Hai meno di 30 anni e stai cercando un conto corrente flessibile, smart e conveniente? Sella Start è la risposta: grazie alla promozione in corso, il canone mensile del tuo conto sarà GRATUITO fino al giorno del tuo trentesimo compleanno. Ma le ragioni per aprire un Conto Sella Start vanno ben oltre questa offerta speciale.

Condizioni economiche vantaggiose per i giovani

Sella Start è stato progettato pensando ai giovani attivi e digitalmente orientati. Questo conto corrente è 100% digitale, il che significa che puoi accedervi e gestirlo in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo. L’app Sella, intuitiva e semplice da usare, ti consente di tenere sotto controllo le tue finanze in tempo reale, rendendo più facile che mai monitorare le tue spese quotidiane.

Con un Conto Sella Start, non solo hai accesso a un conto corrente flessibile ma anche a una carta di debito che puoi gestire completamente in autonomia. Questo significa che hai il controllo completo sulle tue transazioni, puoi bloccare la carta in qualsiasi momento in caso di smarrimento o furto e puoi effettuare pagamenti online e offline con tranquillità.

Le spese di apertura del conto sono di 0 euro e il canone di tenuta del conto è addebitato trimestralmente a soli 1,5 euro al mese. Se hai meno di 30 anni, quest’ultimo è azzerato fino al compimento del tuo trentesimo compleanno. Per accedere a questa promozione, tutto quello che devi fare è aprire un Conto Sella Start monointestato entro il 31 dicembre 2023: puoi farlo direttamente online, in pochi minuti.

Per ulteriori dettagli e informazioni, ti invitiamo a consultare il foglio informativo disponibile online, alla pagina dell’iniziativa.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.