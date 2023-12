Un GTA nel Medioevo? Certo! Acquista Rustler per Xbox!

Rustler è stato definito da molti come il “GTA ambientato nel medioevo“. Semina il caos in un mondo medievale ispirato al gameplay del classico GTA

Indossa la corona: in quanto umile contadino, dovrai usare la creatività per riuscire a vincere il grande torneo. Ora puoi prenderlo per Xbox Series X a 21,40 euro!

Rustler per Xbox Series X: la recensione

Vinci il Regno o Abbattilo! Completa missioni folli, uccidi eroi, ruba cavalli, combatti guardie, rapina i contadini e diventa l’ultimo delinquente medievale in questa vecchia scuola, gioco d’azione open world pieno di riferimenti alla cultura pop!

Il Grande Torneo offre la mano della principessa come premio. Passa da brigante locale a campione. O non farlo. Guy (sei tu) e il suo amico (convenientemente chiamato Buddy) sono fuori per vincere il premio con bombe a mano sacre, cavalli sfruttati e i loro menestrelli personali al seguito. È follia e caos con un vero tocco comico.

