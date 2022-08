Uno SPETTACOLO di trapano avvitatore brushless BLACK+DECKER ben accessoriato a 98€: AFFARE

Il trapano/avvitatore brushless con percussione BLACK+DECKER è considerato uno dei migliori in assoluto a livello mondiale. D’altronde, se non bastasse di per sé la marca, una garanzia in tal senso, ci pensano le specifiche a definirne le qualità. Con questo potente accessorio potrete infatti svolgere qualsiasi lavoro sia casalingo che professionale con estrema facilità. Compralo ora su Amazon a soli 98€ con lo scontissimo di ben 60 euro sul prezzo di listino e le spedizioni gratuite.

Trapano/Avvitatore brushless con percussione

Il motore con tecnologia Brushless (senza spazzole) consente fino al 25% di autonomia in più e fino al 50% di maggior potenza del prodotto (rispetto al modello EGBL188) con 28.050 colpi al minuto per forare su muratura e calcestruzzo. L’ottima accuratezza in ogni applicazione è garantita dalle 2 velocità meccaniche (alta velocità per forare su legno e metallo, bassa velocità per avvitature precise) e dai 24 punti di regolazione della coppia di serraggio.

L’assenza delle spazzole consente infatti meno attriti interni, permettendo al prodotto di erogare fino al 50% di potenza in più e di conseguire fino al 25% di maggiore autonomia rispetto al modello EGBL188 (18 V litio a percussione con motore a spazzole di BLACK+DECKER). In aggiunta la tecnologia Brushless permette una vita più lunga del prodotto. Ottimo per lavorare in aree buie o poco illuminate grazie alla pratica luce LED di lavoro. L’accuratezza in avvitatura è ulteriormente garantita dai 23 punti di regolazione della coppia di serraggio (fino a 52Nm!) e dalla regolazione della velocità mediante apposito interruttore a grilletto: massimo controllo sempre garantito.

La batteria al Litio, sinonimo di piena potenza fino a completo esaurimento, lenta autoscarica e possibilità di ricarica in ogni momento grazie all’assenza dell’effetto memoria: le batterie al Litio sono almeno il 50% più leggere e piccole delle batterie NiCd e NiMh, questo permette di avere prodotti molto più ergonomici e pratici da usare. Ricarichi quando vuoi: le batterie al Litio possono essere ricaricate in ogni momento, senza dover attendere la completa scarica, poiché non risentono del fastidioso “effetto memoria”.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.