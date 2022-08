VIABUY: conto online con IBAN e carta prepagata

I conti online sono ormai molto diffusi, con un mercato che prevede un’ampia offerta. Non tutte le piattaforme offrono però la stessa quantità e qualità di servizi.

Va infatti calcolato che un conto online senza IBAN è praticamente inutile. Questo codice infatti, permette di ricevere bonifici bancari e, oltre ad essere utile anche per ricaricare lo stesso da un altro conto.

Anche la presenza di una carta prepagata poi è da considerarsi pressoché essenziale. Tale soluzione infatti, consente di gestire al meglio il conto, soprattutto se esiste un’app mobile specifica che permette di bloccare la stessa in caso di necessità o di accedere ad ulteriori servizi aggiuntivi.

Tutte caratteristiche diffuse ma che non vanno date per nulla scontate. Una piattaforma come VIABUY, in questo contesto, rappresenta la soluzione più semplice e rapida.

Per aprire il conto e richiedere la carta infatti, bastano appena 8 minuti di tempo.

VIABUY MasterCard: un conto online e una carta MasterCard prepagata senza banca

La parola chiave con VIABUY è semplificazione.

Per l’iscrizione non serve alcun tipo di documento rispetto a reddito o situazione lavorativa: il riconoscimento e tutte le altre fasi avvengono online, nel giro di pochi minuti.

Una volta completata la procedura, la carta MasterCard viene spedita e nel giro di pochi giorni è consegnata direttamente a domicilio.

Tra i tanti vantaggi legati alla carta VIABUY possiamo citare:

il suddetto conto dotato di IBAN lussemburghese e tedesco ;

; un’ app gratuita che permette di gestire carta e conto tramite telefono;

che permette di gestire carta e conto tramite telefono; la possibilità di effettuare ricariche veloci e sicure tramite bonifico SEPA, SOFORT e Giropay.

Bisogna infine considerare come i soldi conservati su questo conto sono al sicuro. La carta in questione infatti, è emessa da un istituto di moneta elettronica autorizzato e regolamentato direttamente dall’UE.

Il tutto reso ancora più stabile dalla garanzia di rimborso totale Zero Liability che permette a MasterCard in grado di offrire adeguata protezione dalle frodi.

