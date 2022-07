Viaggi all'estero: 5 app fondamentali da portare in vacanza

Si torna a viaggiare: dopo l’emergenza sanitaria che ha limitato gli spostamenti, il settore turistico torna a rifiorire sia in entrata che in uscita, verso i Paesi esteri. Ma oltre a valigie e documenti, è bene farsi trovare preparati anche dal punto di vista digitale: il team di ExpressVPN ha stilato una lista delle cinque applicazioni che non devono mancare nel tuo smartphone per partire in sicurezza.

1. Google Maps (e simili)

Con Google Maps c’è da fare una doverosa precisazione: oltre all’applicazione in sé, di particolare utilità è la possibilità di scaricare in precedenza le mappe per poterle consultare anche offline, ovvero in assenza di rete internet. Questo trucchetto potrebbe tornare molto utile soprattutto se ci si trova in una zona non coperta dal roaming. Per orientarti meglio all’interno di una nuova città, il nostro consiglio è quello di individuare sulla mappa i punti di interesse che vuoi visitare inserendo un apposito segnaposto.

2. Uber e ride sharing

Gli imprevisti possono capitare in qualsiasi momento della vacanza. Non sono inevitabili, ma sicuramente partire preparati può aiutare. Destinazioni difficili da raggiungere, mezzi pubblici in ritardo: meglio installare preventivamente un’applicazione di ride sharing come Uber, un servizio molto semplice e comodo che ti permette di selezionare la destinazione e pagare direttamente dallo smartphone.

3. Booking, AirBnb o app per l’alloggio

Che tu abbia prenotato con Booking, AirBnb o un qualsiasi altro portale, sicuramente potrai risalire alla prenotazione attraverso l’applicazione. Utile se per qualsiasi motivo dovessi perdere la copia cartacea. Inoltre, con AirBnb è possibile acquistare esperienze uniche (giri in barca, escursioni, visite e tanto altro) nella città che visiterai direttamente tramite l’applicazione.

4. Google Translate

Quasi tutti conoscono l’inglese, è vero. Ma non tutti i cartelli sono tradotti. L’applicazione di Google Translate offre anche una comoda funzionalità per ovviare a questo problema: ti basterà inquadrare con la fotocamera del telefono una frase scritta in una lingua che non conosci per ricevere una traduzione istantanea. Scaricando i language pack prima di partire, inoltre, puoi accedere a questa funzione anche offline.

5. VPN

Perché dovresti usare una VPN in vacanza? In alcuni Paesi il roaming dati non è disponibile. Perciò connettersi alle reti Wi-Fi pubbliche diventa fondamentale per comunicare con casa: è qui che entra in gioco il tunnel crittografato delle VPN, che permette all’utente di navigare in completa sicurezza. Le reti gratuite non sono infatti garanzia di sicurezza, tutt’altro. Spesso sono sfruttate dai cyber criminali per sottrarre informazioni sensibili agli utenti che vi si connettono.

Se non sai a quale provider VPN rivolgerti, noi ti consigliamo ExpressVPN. Sottoscrivendo un abbonamento – in promozione al 35% di sconto – avrai accesso a 160 server a banda illimitata, dislocati in oltre novanta Paesi attorno al mondo. Questa funzionalità è utile anche per aggirare i limiti geografici dei principali canali di streaming come Netflix e visualizzare così il catalogo italiano anche quando ci si trova fisicamente all’estero.

ExpressVPN è tra i servizi più sicuri. Offre DNS privati e criptati con standard AES-256, funzionalità come Threat Manger per il blocco dei tracking pubblicitari e split tunneling. Comoda anche la versatilità: è compatibile con Windows, macOS, Linux, dispositivi Android, iOS, Smart TV e console di gioco. Puoi ottenere ExpressVPN al prezzo promozionale di 8,40 euro al mese se sottoscrivi un abbonamento annuale. E se non sei soddisfatto, puoi richiedere un rimborso completo entro 30 giorni. Visita la pagina ufficiale di ExpressVPN a questo link per maggiori informazioni sull’offerta.

