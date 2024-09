Viaggia comodo con lo Zaino Bagaglio a mano a prezzo bassissimo

Appena tornato dalle vacanze e già pronto per nuove avventure? Allora non farti scappare la promozione speciale sullo Zaino Bagaglio a mano BJLFS, oggi disponibile su Amazon a soli 37 euro con uno sconto del 5%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, attivando un abbonamento Amazon Prime, è possibile ricevere l’articolo domani stesso direttamente a casa tua. Approfitta il prima possibile della promozione, è a tempo limitatissimo!

Zaino Bagaglio a mano BJLFS: massima comodità e versatilità

Lo Zaino Bagaglio a mano BJLFS è leggero da trasportare, traspirante e regolabile per un trasporto ancora più confortevole anche quando sei per ore in movimento.

Le dimensioni esterne sono 40×20×25 cm, quindi perfette per sfruttarlo come bagaglio a mano nei voli low-cost ed inserirlo sotto il sedile o sulla cappelliera. In più le doppie cerniere lisce lo rendono più comodo e consentono un facile accesso ai tuoi oggetti.

Questa borsa si caratterizza per i suoi numerosi scomparti in cui sistemare con ordine vestiti, scarpe e qualsiasi altro oggetto personale. Inoltre ha una tasca posteriore con cerniera per proteggere i tuoi oggetti di valore, come telefono cellulare, passaporto, portafoglio.

Il design dello zaino è in poliestere impermeabile, per viaggiare in tranquillità sotto la pioggia. Offre, anche, un flusso d’aria posteriore e una ventilazione multi-pannello spessa e morbida per utilizzarlo in maniera super confortevole anche dopo ore e ore. Gli spallacci ovviamente sono imbottiti consì da non creare fastidi alle spalle e alla schiena in nessuna occasione.

