Video HDR, rilevazione movimento 3D, vista dall’alto: Ring Spotlight Cam Pro è una bomba

Ring Spotlight Cam Pro è la nuova videocamera di sicurezza wireless da esterni, con video HD a 1080p e HDR, comunicazione bidirezionale con Audio+, faretti LED attivati dal movimento, una sirena di sicurezza, rilevazione di movimento 3D, vista dall’alto e connessione Wi-Fi dual-band. Il top. Le funzionalità di base, come le notifiche istantanee, la Live View, la comunicazione bidirezionale e la rilevazione di movimento avanzata, sono disponibili fin da subito e gratuitamente su tutti i dispositivi Ring compatibili. Con un abbonamento Ring Protect puoi sfruttare al massimo i tuoi videocitofoni e le tue videocamere Ring: intanto puoi già prenotarla su Amazon a 229€ con le spedizioni gratuite garantite da Prime.

Ring Spotlight Cam Pro, sicurezza al top

Grazie alle funzionalità avanzate, come la rilevazione di movimento 3D e la visione notturna a colori, Spotlight Cam Pro ti mostra esattamente ciò che avviene nelle aree esterne di casa tua, con immagini nitide in HDR. Con la pioggia o con il sole. Di giorno e di notte. Direttamente dal tuo telefono.La videocamera Spotlight Cam Pro include la rilevazione di movimento 3D, che ti permette di localizzare con precisione i movimenti in 3D, per ricevere le notifiche più pertinenti e godere di una copertura di sicurezza senza precedenti.

La vista dall’alto ti permette di guardare la tua proprietà da un’altra prospettiva. La mappa dall’alto ti mostra dove si è svolto un evento di movimento e il contesto in cui si è verificato. Colori più brillanti e neri più scuri grazie ai video HDR a 1080p, per ottenere immagini nitide e vivide in qualsiasi momento e condizione atmosferica. Grazie ai faretti attivati dal movimento, Spotlight Cam Pro è in grado di rilevare movimenti anche al buio, aiutandoti a mantenere ben illuminati i vialetti e gli angoli quando arriva la sera.

Con l’app Ring puoi collegarti a tutti i tuoi dispositivi Ring e controllare la tua casa ovunque ti trovi. Inoltre, puoi personalizzare le impostazioni di rilevazione di movimento e, con Live View, puoi controllare casa tua in qualsiasi momento. Collega Ring Spotlight Cam Pro a dispositivi con integrazione Alexa compatibili, per usarli senza mani. Ricevi notifiche sul tuo dispositivo Echo o Fire TV e vedi, ascolta e parla con chi viene a farti visita, grazie ad Alexa. Insomma, un concentrato di tecnologia per la tua sicurezza che oggi poi già prenotare su Amazon cliccando su questo link.

