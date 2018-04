Windows 10 April 2018 Update: Focus Assist

Focus Assist è una delle nuove funzionalità introdotte da Microsoft nel sistema operativo Windows 10 attraverso il rilascio dell'aggiornamento April 2018 Update. Si tratta di uno strumento molto utile in ambito professionale, che disattiva la ricezione di notifiche provenienti da social media e applicazioni mentre si è concentrati per portare a termine un compito o un lavoro. In questo modo è possibile evitare distrazioni e svolgere le proprie mansioni in modo efficiente. Non manca l'opportunità di impostare regole personalizzate ed eccezioni per contatti specifici ai quali assegnare una priorità.