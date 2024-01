Vivi le emozioni della MotoGP 23 su PS5: corri e approfitta dell'OFFERTA!

MotoGP 23 D1 Edition per Play Station 5 è in offerta! Oggi infatti puoi pagare l’entusiasmante e realistico gioco dedicato allo straordinario motomondiale con il 21% di sconto, quindi solo 29,99 euro!

MotoGP 23 D1 Edition: le caratteristiche

Il brivido della pista per tutti; che tu sia un pilota esperto o che sia la tua prima volta sulle due ruote, il MotoGP23 sa come rendere l’esperienza di guida sempre piacevole e divertente. Tutto può cambiare in un secondo; le vittorie facili non sono mai state delle grandi vittorie; quindi, se sei pronto per una sfida, adorerai il Meteo Dinamico. Gareggia senza limiti; per dimostrare di essere il migliore, devi sfidare ogni avversario; ora è possibile; motoGP 23 è dotato di cross-play completo per competere con altri giocatori indipendentemente dalla piattaforma e dalla generazione della console.

Progredisci e sali di livello. Rafforza la tua squadra e migliora le tue abilità accumulando esperienza durante le gare: adatta le abilità al tuo stile di combattimento o ai nemici che incontri. Una nuova carriera da scoprire; l’obiettivo finale è sempre lo stesso: scalare le classifiche dalla Moto3 alla Moto2 fino all’Olimpo della MotoGP, ma il modo in cui scegliere il percorso della tua carriera è stato completamente riprogettato per offrire l’esperienza più realistica e personale di sempre.

