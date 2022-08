Volante da Corsa Logitech G29 Driving Force per PS4 e PC: sconto del 44% su Amazon

Vivi un’esperienza di corsa coinvolgente con il volante Logitech G29 Driving Force. Il G29 è dotato di un volante da 10,24″ rivestito in pelle cucita a mano. Ruota fino a 900° e presenta un force feedback a doppio motore per un’esperienza di guida realistica. Acquistalo ora a soli 229,99€ invece di 409,90€.

Oltre al volante, il G29 è dotato anche di un 3 pedali: acceleratore, freno e frizione che consentono di accelerare, frenare e cambiare marcia proprio come in un’auto reale. Il pedale del freno non lineare imita un sistema frenante sensibile alla pressione per una sensazione di frenata più reattiva e precisa. Inoltre sono presenti dei piedini in gomma adatti per superfici dure e un sistema brevettato di presa a scomparsa per i tappeti.

Compatibile con Sony PlayStation 4, PlayStation 3, Mac e PC Windows, il G29 ha un pad direzionale, i pulsanti PS4, un quadrante di selezione a 24 punti e pulsanti +/-.

Il potente force feedback a doppio motore offre un’esperienza di guida realistica simulando gli effetti della forza. Costruito per gestire lo stress dei giochi di corse frenetici, il G29 ha solidi cuscinetti a sfera in acciaio nell’albero della ruota, nonché leve del cambio e pedali in acciaio inossidabile. Il volante è rivestito in pelle cucita a mano per un’esperienza di guida confortevole.

Gli ingranaggi elicoidali sono modellati sugli ingranaggi utilizzati nelle trasmissioni automobilistiche per ridurre il rumore e le vibrazioni indesiderate. Il G29 ha anche un affidabile sensore dello sterzo ad effetto hall, che utilizza i campi magnetici per rilevare la posizione del volante.

Il D-pad, i pulsanti e le leve del cambio sono tutti a portata di mano sul G29. Ci sono anche spie a LED posizionate appena sopra il centro del volante per farti sapere quando scalare o salire di marcia. Ciò ti consente di mantenere la massima accelerazione senza distogliere lo sguardo dallo schermo.

Incluso con il G29 è un set di 3 pedali, completo di acceleratore, freno e frizione. Il pedale del freno non lineare imita le prestazioni di un sistema frenante sensibile alla pressione per una sensazione di frenata più reattiva e precisa. Per un controllo ancora maggiore, puoi muovere i pedali per rendere più facili le manovre tallone-punta. Approfitta ora dello sconto del 44% e acquistalo su Amazon, e se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

