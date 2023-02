Volante da corsa Logitech G29 per PS5, PS4, PC e Mac in offerta speciale su Amazon

Il Logitech G29 con Force Feedback è uno dei volanti più apprezzati nel mondo delle simulazioni su console e PC. In offerta ora su Amazon ad un prezzo IMBATTIBILE: solo 249,00€ invece di 409,90€.

Il design del G29 è abbastanza simile al G27, ma sono state apportate solo alcune modifiche in merito al posizionamento dei pulsanti. Poiché si tratta di un volante specifico per PlayStation (ma funziona anche su PC), sono stati posizionati alcuni pulsanti con il marchio PS insieme al pulsante “Condividi“, “Opzione” e “PS” nella parte centrale. Ma rispetto al G27, il G29 è molto più professionale come volante.

La maggior parte dei pulsanti è facilmente raggiungibile, sopratutto quelli usati durante la guida, ma all’occorrenza puoi modificarli tramite le impostazioni del gioco.

Ottimo anche il feedback e la sensazione dei pedali del G29. La molla del freno è più forte, per si proverà una sensazione di frenata progressiva piuttosto che una lineare. La frizione e il pedale dell’acceleratore sembrano costruiti bene. Come il G27, sono realizzati in alluminio e rispondono bene. Se usi la ruota su una superficie con moquette, puoi lasciarla pe terra senza evitare che i pedali scivolino. Le posizioni di fronte al pedale possono anche essere regolate a sinistra oa destra semplicemente modificando alcune posizioni dei bulloni esagonali.

Tralasciando i pedali e i pulsanti, una delle caratteristiche extra del Logitech G29 è il display a LED che si trova appena sopra il centro del volante. Funziona come un contagiri, permettendoti di dire quando è il momento di cambiare marcia, particolarmente utile se il suono è basso.

Il cambio delle marce viene effettuato utilizzando le levette da corsa posizionate dietro ciascun lato del volante. Sono solide, scattanti e realizzate in metallo. Il volante inoltre gira di circa 900 gradi. Ciò consente due giri e mezzo prima che la meccanica interna si blocchi. Buono anche il force feedback. Giocando a Project Cars senza alcuna personalizzazione, la forza è abbastanza forte da causare dolore al braccio dopo 30-40 minuti di gioco, un chiaro segno che il volante ha motori potenti. Grazie allo sconto del 39% potrai acquistarlo su Amazon ad un prezzo BOMBA, e se sei cliente Prime puoi richiedere la spedizione in 1 giorno.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.