Volante Logitech G29 Driving Force con pedaliera in offerta su Amazon

Il volante Logitech G29 Driving Force di Logitech è uno dei pochi volanti con force feedback che funziona con la PS4. Ma se non possiede una console, è compatibile anche per PS3 e PC. Puoi acquistarlo ora su Amazon a soli 248,90€ invece di 409,90€.

Un’ottima scelta per chi ha deciso di avventurarsi nei giochi di corse e non ha mai provato un volante prima d’ora. Offre diversi miglioramenti rispetto al “classico” Logitech G27, un volante che non funziona con la PS4 a causa di controversi problemi di compatibilità.

Il Logitech G29 Driving Force fa del suo meglio per sembrare un volante “reale“. Con un diametro di 27 cm, una struttura in gran parte in metallo e rifinito con pelle, è un prodotto di fascia alta che vale l’acquisto.

La parte notevole è la pelle, molto ben rifinita, ed è costruito per resistere ad un uso intenso ed è molto più resistente dei volanti economici che potresti aver usato fino ad ora.

Essendo un modello incentrato su PlayStation, Logitech ha equipaggiato il G29 con tutti i pulsanti necessari per controllare PS4 e PS3, senza bisogno di un controller. Presente nel bundle anche la pedaliera a 3 pedali. Tutto il sistema può essere utilizzato subito con giochi come DriveClub e Project Cars dato che è Plug and Play. Non è necessaria alcuna configurazione aggiuntiva.

Esiste inoltre un piccolo interruttore nella parte superiore del Logitech G29 che alterna le modalità di compatibilità tra PS3 e PS4. Il volante gira su se stesso di circa 900 gradi. Ciò consente due giri e mezzo prima che si blocchi. Molto buono anche il force feedback. Giocando a Project Cars senza alcuna personalizzazione, la forza è abbastanza reale da causare dolore al braccio dopo 30-40 minuti di gioco, un chiaro segno che il volante ha motori potenti che funzionano bene.

Il force feedback dà una sensazione molto più diretta di controllo su un’auto: con un gamepad devi fare affidamento su segnali visivi e audio per giudicare quando un’auto sta per sottosterzare o sovrasterzare. Con il force feedback puoi sentirlo, perché se programmato correttamente ti fa sentire l’auto e la strada come nella vita reale. Funziona molto bene con DriveClub e ancora meglio con il gioco Project Cars.

Volanti come Logitech G29 Driving Force rendono i giochi di guida molto più coinvolgenti. Acquistalo ora approfittando dello sconto del 39%, e se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.