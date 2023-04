Volante Logitech G29. Ovvero guidare come in Formula 1 ma a metà prezzo!

Logitech G29 è un volante per veri pro con prestazioni top, impossibile non comprarlo con uno sconto del 44 per cento!

Logitech G29 è un volante per veri pro con prestazioni top, impossibile non comprarlo con uno sconto del 44 per cento!