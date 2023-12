Volante più pedali per Nintendo Switch e PC finalmente SCONTATI: vivi le emozioni dei giochi d'auto!

Hori ha ideato questo volante più pedali per Nintendo Switch o PC di colore rosso e nero, con l’inconfondibile M di Mario al centro del volante! Grazie allo sconto del 4%, li paghi solo 114,93a euro! Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

Hori volante e pedali: le caratteristiche

Con il volante Hori e i pedali annessi scopri un modo completamente nuovo di giocare a Mario Kart e ad altri giochi di corse su Switch ma anche Pc. Questo volante con licenza ufficiale, a tutti gli effetti e a grandezza naturale è appositamente progettato per Mario Kart. Il volante può essere facilmente collegato all’interruttore tramite USB e viene fornito anche con pedali opzionali.

Per Mario Kart in particolare, il volante offre molte funzioni extra, come una funzione di blocco oggetti che tira permanentemente un oggetto dietro il kart con un solo tocco di un pulsante. Al fine di garantire un’esperienza di gioco ideale per ogni giocatore, le funzioni dei pulsanti sono regolabili liberamente e anche la sensibilità e la zona morta possono essere facilmente regolate. Il volante può essere utilizzato anche su un PC. Licenza ufficiale Nintendo.

