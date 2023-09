VOLANTE con pedali per XBOX a META' prezzo: CORRI ad acquistarlo!

Giocare a un videogioco a tema auto con un volante a pedali ha tutto un altro sapore. Ti trasmette tutta la sensazione di stare guidando davvero un’auto di Formula Uno, un’auto d’epoca, una macchina in un gioco d’azione e di avventura, ecc. E allora, perché non approfittare di questo sconto in corso su Amazon, che vede il volante con pedali Logitech G920 Driving Force Racing Wheel scontato del 42%. Quindi proposto al prezzo incredibile di 249,99 euro! Vivrai così tutte le emozioni di un pilota o di un guidatore spericolato comodamente da casa tua! Ma ti conviene inserire la prima e correre ad acquistarlo, e battere gli altri sul tempo.

Logitech G920 Driving Force Racing Wheel: le caratteristiche

Il volante con pedali Logitech G920 Driving Force Racing Wheel: offre una straordinaria esperienza di gioco immersiva: compatibile con Gaming Xbox Series X|S, Xbox One e PC, Driving Force. Si tratta di un volante Logitech progettato per assicurare l’esperienza di guida ottima, grazie anche al fatto che sterza in modo silenzioso e morbido con la ‎tecnologia Force Feedback. Realizzato con acciaio ‎inossidabile e vera pelle cucita a mano, il che gli conferisce anche eleganza.

Con questo volante con pedali avrai il controllo totale ‎grazie al fatto che i pedali sono separati con acceleratore, freno e frizione integrati. Ottimo poi il ritorno ‎di forza a 2 motori, che puoi percepire in ogni cambio di terreno sul gioco. E’ dotato altresì di rotazione da una ruota all’altra della forza motrice per poter ‎girare la ruota 2 volte e mezzo proprio come ‎una vera ‎auto da corsa. Altra nota positiva il cambio a H a sei velocità con leva corta e retromarcia a ‎pressione verso il basso, il quale consente di cambiare le marce in modo rapido e preciso.

Dunque, un insieme di caratteristiche che offrono la reale sensazione di guidare in Formula Uno. Il volante Logitech G920 Driving Force Racing Wheel sarà tuo quasi a metà prezzo, con uno sconto del 42! Quindi lo pagherai solo 249,99 euro!

