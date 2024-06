Volete parlare con una celebrità: ci pensa Google con una serie di chatbot dedicati

Google è al lavoro su un nuovo modello di chatbot, ovviamente basato su Gemini, in grado di simulare conversazioni con personaggi famosi o di fantasia. L’indiscrezione, riportata da fonti anonime su The Information, sostiene che Google stia cercando accordi con celebrità e influencer per convincerli a mettere a disposizione la propria immagine per questi chatbot. Pare che la funzionalità possa essere lanciata già nel corso del 2024.

Gemini è insieme a ChatGTP l’intelligenza artificiale più famosa e discussa attualmente sul mercato. Tutto quello che arriverà nei prossimi mesi, ovvero la totale integrazione con Google Workspace, è stata svelata in occasione del recente I/O 2024.

Se questa indiscrezione fosse vera, Google si troverebbe a competere direttamente con Meta in questo settore. A settembre Meta ha infatti annunciato una collaborazione con diverse celebrità famose, tra cui Paris Hilton, Snoop Dogg e Tom Brady, per creare personaggi virtuali utilizzati come chatbot per i suoi social network come Facebook, Instagram e WhatsApp. Oltre a sviluppare chatbot basati su personaggi famosi, The Information sostiene che Google stia lavorando anche a una tecnologia che permetta agli utenti di creare i propri chatbot con cui interagire. Questo approccio è simile a Character.AI, che già consente la creazione di personalità simulate per chatbot.

Al momento non ci sono atre informazioni a riguardo, ne tantomeno un eventuale business model. E’ probabile in tal senso che se questa funzionalità ottenesse luce verde da Mountain View possa essere integrata nelle sottoscrizioni a pagamento di Google One, che già “ospitano” le versioni più avanzate di Gemini.