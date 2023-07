VPN in vacanza? Oggi l'offerta migliore è di Atlas VPN

Se ancora non hai pensato a quale VPN attivare in vacanza, potresti aver fatto involontariamente la scelta giusta. Non esiste infatti un’offerta migliore di quella di oggi di Atlas VPN: 85% di sconto per due anni + 3 mesi extra in regalo, per una spesa di 1,71 euro al mese, cioè 46 euro in 27 mesi anziché 302,94 euro.

Il servizio di Atlas VPN si distingue dagli altri per un utilizzo di dati e dispositivi illimitati, nonché per un’esperienza di gaming e streaming in alta definizione alla massima velocità. In più puoi contare anche su una chiara politica no-log e una crittografia di livello militare.

VPN in vacanza: Atlas VPN ha l’offerta migliore

I server di Atlas VPN sono stati progettati per un’esperienza streaming e di gioco comparabile con quella offerta dalla rete Internet domestica. Guarda la tua serie TV preferita senza buffering, affronta i tuoi avversari senza fastidiose interruzioni, per un’esperienza d’uso impareggiabile.

Un’ulteriore funzionalità di Atlas VPN che amerai è la possibilità di condividere file in modo sicuro tra numerosi gruppi di persone. Dai il via libera dunque alla condivisione sicura e responsabile senza restrizioni.

Non sai a quale server collegarti? Atlas VPN offre una funzionalità automatica grazie alla quale seleziona in automatico per te il server ideale in base alla latenza, velocità di download e distanza. Più semplice di così.

E per completare la sua offerta, la migliore del momento per rapporto qualità-prezzo, Atlas VPN ti protegge dai cybercriminali con la crittografia del traffico Internet di livello superiore. Merito dell’utilizzo dei protocolli AES-256, ChaCha20 e IPSec/IKEv2, in aggiunta ai tunnel progettati da WireGuard.

L’offerta di Atlas VPN per la sicurezza estiva è a tempo limitato. Approfittane subito per beneficiare del maxi sconto dell’85% in due anni e ricevere 3 mesi extra in regalo.

