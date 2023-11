VPN per il Black Friday: con questa promo bastano 1,84 €/mese

Il Black Friday è il miglior periodo dell’anno per attivare una nuova VPN. La conferma arriva dalla nuova promozione riservata per tutti i nuovi clienti che scelgono PureVPN, uno dei servizi VPN più apprezzati disponibili sul mercato.

Con l’offerta attuale, infatti, è possibile attivare PureVPN al prezzo scontato di 1,84 euro al mese. La promozione è valida scegliendo il piano biennale con 3 mesi extra. In totale, quindi, è possibile attivare un abbonamento a prezzo bloccato per ben 27 mesi.

C’è anche la possibilità di scegliere il piano Plus oppure il piano Max, dal costo, rispettivamente, di 2,78 euro al mese e 3,01 euro al mese. Questi piani aggiungono servizi aggiuntivi come il gestore delle password e la crittografia dei file.

Per accedere alle offerte in corso, valide solo per un breve periodo, è possibile consultare il sito di PureVPN tramite il link riportato qui di sotto.

VPN per il Black Friday: l’offerta di PureVPN è quella giusta

Disponibile con app per tutti i principali sistemi operativi, PureVPN è la soluzione giusta per tutti gli utenti alla ricerca di una VPN illimitata, completa e vantaggiosa. Grazie alla crittografia del traffico dati, infatti, è possibile accedere a Internet con la massima sicurezza e privacy.

La VPN, inoltre, adotta un sistema no log che elimina qualsiasi forma di tracciamento. C’è poi la possibilità di geolocalizzare il proprio indirizzo IP, sfruttando un network di server sparsi in tutto il mondo e evitando la censura online e eventuali blocchi geografici all’accesso a un sito web o a un’app.

Con l’offerta del Black Friday di PureVPN bastano 1,84 euro al mese per attivare la VPN. L’offerta prevede la fatturazione anticipata oltre che 31 giorni di garanzia di rimborso. Ci sono anche i piani Plus e Max che garantiscono la possibilità di accesso a servizi aggiuntivi.

