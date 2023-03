VPN su Chromebook? Ecco l'offerta ideale

I Chromebook sono una tipologia di laptop molto diffusi e che offrono un alto livello di operatività, a dispetto di dimensioni e peso contenuti.

Così come i classici computer portatili e gli smartphone, però, sono potenzialmente soggetti ai pericoli della rete. Per evitare occhi indesiderati, se non veri e propri attacchi diretti al dispositivo, è bene dunque prendere alcune precauzioni. Tra di esse, la scelta di un’ottima VPN è, senza ombra di dubbio, una delle mosse più azzeccate.

Ma quali sono i requisiti adatti a una VPN per Chromebook? La priorità, così come per qualunque altra piattaforma, dovrebbe essere la sicurezza. Un provider che non offre adeguate certezze sotto questo punto di vista, a livello pratico risulta del tutto inutile.

E cosa dire della privacy? Una corretta politica no-log, sotto questo punto di vista, è una necessità concreta.

Chromebook e VPN? Servono sicurezza e performance

Non va poi trascurato il discorso performance. Una VPN che rallenta la connessione, soprattutto nel contesto di un Chromebook (che lavora per forza online) rende il dispositivo in questione pressoché inutile.

Che si tratti di scaricare file di grandi dimensioni, di seguire dirette in live-streaming o di svolgere azioni semplici, come navigare con il browser, la VPN deve risultare una presenza discreta.

Quale piattaforma assicura adeguate garanzie lato sicurezza e performance? AtlasVPN è uno dei nomi più interessanti in questo contesto, visto che è in grado di lavorare anche su Chromebook con un alto livello di efficacia.

AtlasVPN, tra i tanti vantaggi, propone anche:

accesso a un numero illimitato di dispositivi con un singolo account ;

; prestazioni ottimali anche per lo streaming di contenuti in 4K ;

in ; sistema di protezione e-mail ;

; sistema Adblocker ;

; sicurezza garantita dal protocollo WireGuard.

Il tutto senza considerare l’assistenza, disponibile 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. Infine, va tenuto conto che attualmente AtlasVPN è anche in promozione.

Grazie all’83% di sconto sul piano biennale, è possibile ottenere tutta la protezione di questa VPN per soli 1,82 dollari al mese.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.