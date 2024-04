VPN Surfshark: il piano di 2 anni è in super offerta a 2,29€ al mese (ultima chiamata)

Tra i servizi VPN che si distinguono per l’ottimo rapporto qualità-prezzo, Surfshark riveste una posizione di primo piano. A maggior ragione in queste ore, con il piano di due anni in maxi sconto a 2,29 euro al mese (85% in meno), a cui si aggiungono due mesi extra in regalo.

Blocco di annunci, pop-up dei cookie e protezione dell’identità: sono queste le principali funzionalità offerte da Surfshark, oltre naturalmente a una privacy totale grazie alla navigazione in completo anonimato e la possibilità di guardare in streaming dall’estero e in Italia i contenuti bloccati a causa delle restrizioni geografiche.

VPN Surfshark in offerta a 2,29 euro al mese (85% di sconto)

A quanto elencato qui sopra, Surfshark aggiunge più di 3.200 server su sola RAM e 100 nazioni in tutto il mondo tra cui scegliere. Il risultato finale è una sicurezza online completa, per un viaggio sia nel mondo virtuale che in quello reale in tutta tranquillità.

E se il servizio non dovesse soddisfare le tue aspettative iniziali, puoi richiedere il rimborso completo entro 30 giorni dalla data di acquisto. La garanzia soddisfatti o rimborsati è valida per tutti i piani.

Puoi attivare il piano di due anni di Surfshark a soli 2,29 euro al mese ancora per poco. Lo sconto rispetto al prezzo di listino è pari all’85%, in alternativa è disponibile il piano One a 2,89 euro al mese (con in più un antivirus in funzione 24 ore su 24) e One+ a 4,49 euro al mese (che aggiunge lo strumento di rimozione dei dati dai database delle aziende e dai siti di ricerca di persone.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.