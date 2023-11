Vuoi 400€ di sconto sui tuoi acquisti? Richiedi Carta Oro American Express

Sei un appassionato di viaggi, spettacoli ed esperienze di lusso? American Express ha l’offerta perfetta per te: solo fino al 23 novembre 2023 puoi ottenere un incredibile sconto di 400 euro sui tuoi acquisti con la Carta di Credito Oro American Express, semplicemente spendendo 8.000 euro nei primi 12 mesi dall’attivazione. Un’opportunità imperdibile che unisce stile e convenienza.

Vantaggi ed esperienze esclusive, solo con Carta Oro

Carta di Credito Oro American Express offre anche una serie di vantaggi esclusivi. Innanzitutto, il primo anno è gratuito e a partire dal secondo la quota mensile è di soli 20 euro. La flessibilità di pagamento ti permette di scegliere se saldare il saldo a fine mese o diluire la spesa in comode rate. Inoltre, con un TAN/TAEG del 14%/24,19%, la Carta offre un equilibrio tra convenienza e servizi premium.

Grazie alla Carta Oro American Express, potrai accedere a un mondo di privilegi e vantaggi. Dai 50 euro di sconto su Vivaticket per partecipare ai tuoi eventi preferiti, ai voucher viaggi del valore di 50 euro ogni anno, fino agli ingressi gratuiti nelle VIP Lounge in tutto il mondo con il Priority Pass da 149 euro.

Con World Travel Assist, hai inoltre una copertura fino a 3.000 euro per spese mediche quando sei all’estero. The Hotel Collection ti offre crediti fino a 100 dollari e un upgrade gratuito della camera presso strutture aderenti. In più, riceverai sconti esclusivi sui noleggi auto con partner selezionati come Hertz e Avis.

Questa ottima carta mette a disposizione anche una protezione antifrode completa. In caso di uso illecito della Carta, American Express provvederà gratuitamente alla sostituzione della stessa. Inoltre, con la protezione d’acquisto, hai una copertura per 90 giorni e fino a 2.600 euro in caso di furto o danneggiamento del bene acquistato con la Carta – eccezion fatta per alcune categorie merceologiche.

Ottenere la Carta di Credito Oro American Express è semplice. Richiedila direttamente online e tieni a portata di mano le tue informazioni bancarie, documento di identità in corso di validità, e il codice fiscale. Assicurati di rispettare due tra i requisiti più importanti: il reddito annuale lordo di almeno 25.000 euro e la maggiore età. Ricorda: se spendi 8.000 euro entro i primi 12 mesi dall’emissione, riceverai uno sconto di 400 euro sui tuoi acquisti.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.