watchOS 11: finalmente sarà possibile cambiare la suoneria

Con watchOS 11, gli utenti di Apple Watch riceveranno una serie di nuove funzionalità, tra cui miglioramenti per la salute e il fitness, Attività Live, l’app Traduci e nuovi quadranti. Tuttavia, l’aggiornamento di watchOS 11 include anche un’altra novità non annunciata da Apple alla WWDC 2024 della scorsa settimana: la possibilità di cambiare la suoneria predefinita. Sembra strano, ma era davvero così.

Apple Watch può essere usato da sempre per fare chiamate e rispondere al telefono, con praticamente nessuna possibilità di personalizzazione della suoneria. Solo con Apple Watch Series 3 Cellular a Cupertino hanno pensato bene di inserire una nuova suoneria, ma ancora senza possibilità di personalizzarla. La situazione sta cambiando per fortuna, visto che il mantra degli ultimi mesi è proprio “personalizzazione” come si è visto durante la presentazione di iOS 18.

L’anteprima beta disponibile per gli sviluppatori aggiunge l’opzione di modificare la suoneria di Apple Watch. Ci saranno ben otto suonerie diverse tra cui scegliere, incluse quelle già presenti nelle versioni GPS e Cellular. Nel dettaglio:

Pebbles (Cellular ringtone)

Focus

Jingle (original ringtone)

Nighthawk

Transmit

Twirl

Windup

Wonder

Inoltre è possibile personalizzare anche il suono delle notifiche per messaggi di testo, e-mail, eventi del calendario, promemoria e notifiche generiche:

Resonate

Brilliant

Cheer

Flutter

Globe

Moment

Scoop

Timekeeper

Tinker

Purtroppo al momento non ci sono informazioni sulla possibilità di scegliere una certa suoneria per un determinato contatto, possibilità standard da anni sugli smartphone, o magari scaricarne una da iTunes Store. Ma senza dubbio rispetto alla scelta di sole due suonerie da anni è un’aggiunta davvero preziosa.