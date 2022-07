WD_BLACK D10 da 8 TB ad un prezzo mai visto prima su Amazon, approfittane ora!

I videogiochi occupano una quantità eccessiva di spazio in questi giorni. Titoli popolari come Destiny 2, Call of Duty: Warzone e Fortnite sono tutto ciò che serve per consumare una parte significativa del tuo disco rigido. I dispositivi esterni sono diventati quasi una necessità per i giocatori, qualcosa che Western Digital ha risolto grazie al WD_Black da 8 TB. In offerta ora su Amazon a soli 208,99€ invece di 308,99€.

Il D10 è un HDD dall’aria professionale e può essere appoggiato sulla scrivania o nascosto in un cassetto, grazie ai lunghi cavi di alimentazione e USB, ma è dotato anche di un supporto verticale se preferisci metterlo in mostra. La maggior parte delle persone sarà incline a mostrarlo proprio accanto al proprio PC o console, grazie al suo design unico.

Il D10 è dotato di tutte le funzionalità che ti aspetteresti da un disco rigido professionale. In quanto a prestazioni, gira a 7200 RPM ed include una tecnologia di raffreddamento attivo che lo porta a sviluppare una velocità di lettura/scrittura fino a 250 MB/s, ed ha anche due slot USB-A sul retro. Inoltre è coperto da una garanzia limitata di tre anni, quindi puoi stare tranquillo sapendo che i tuoi preziosi giochi saranno al sicuro per un bel po’. Western Digital afferma che può contenere fino a 200 titoli, ma ciò ovviamente dipende interamente dalle dimensioni di ciascun gioco.

Nessun software è incluso con il prodotto, ma è possibile scaricare il software specifico per D10 dal suo sito web ufficiale. Può essere un po’ rumoroso dopo lunghe sessioni di gioco, ma non è nulla che sarà notato dalla maggior parte degli utenti. Acquistalo ora su Amazon approfittando dello sconto di 100 euro già applicato, e diventa membro Prime per la spedizione gratuita in 1 giorno.

