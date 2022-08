WD_BLACK SN750 SE da 500 GB in bundle con Battlefield 2042 in promo su Amazon

Poiché gli SSD M.2 e NVMe stanno diventando i pilastri fondamentali delle build per PC, l’accessibilità e la disponibilità delle unità di archiviazione più piccole e veloci stanno aumentando. Anche se non si può dire lo stesso per le GPU, gli SSD M.2 sono variano in termini di dimensioni e prestazioni dello storage. Naturalmente, i vantaggi dell’utilizzo di SSD per PC Gaming non possono essere sopravvalutati; anche le console di ultima generazione ora utilizzano SSD ad alta velocità, il che li rende fondamentalmente necessari per giochi a prova di futuro.

Molti appassionati di giochi per PC probabilmente hanno già un SSD, ma per i giocatori che desiderano eseguire un update importante, l’NVMe è la strada da percorrere. Proprio per questo, l’SSD WD_BLACK SN750 SE da 500 GB in bundle con il gioco Battlefield 2042è la scelta migliore. Acquistalo ora su Amazon a soli 87,00 euro invece di 138,99€.

L’SSD WD_BLACK SN750 SE NVMe è l”opzione migliore per coloro che cercano di aggiornare al meglio lo storage e le prestazioni del PC ad un prezzo ragionevole. Con una velocità media di lettura e scrittura fino a 3600 MB/s, è uno dei migliori SSD di Western Digital e funziona alla grande su diversi giochi, dagli sparatutto ai giochi di ruolo. Inoltre, con Battlefield 2042 incluso, l’SN750 è un affare difficile da perdere.

Leggermente potenziata dall’interfaccia PCIe della generazione precedente, l’ultima iterazione dell’SN750 di Western Digital non delude. L’SSD WD_BLACK SN750 Battlefield 2042 edition è disponibile con capacità di archiviazione da 500 GB e 1 TB. Entrambe le capacità sono dotate di capacità di velocità di archiviazione PCIe Gen4 (retrocompatibile con le schede madri PCIe Gen3), con una media di velocità di lettura e scrittura fino a 3600 MB/s. Questa volta Western Digital ha anche migliorato le prestazioni termiche e il consumo energetico: rispetto al precedente SSD SN750, il modello Gen4 consuma il 30% in meno di energia rispetto al modello precedente. Approfitta ora dello sconto del 37% e acquistalo su Amazon; ricordati inoltre di abbonarti a Prime per richiedere la spedizione gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.