Windows 11: il nuovo gigantesco update è già disponibile per utenti Preview

Gli utenti iscritti al programma Release Preview attraverso il Windows Insider Program potranno da oggi scaricare il prossimo grande aggiornamento di Windows 11, che arriverà invece per l’utenza “normale” più avanti, forse anche il prossimo giugno. E’ un update molto grande, con una serie di implementazioni che possono cambiare l’aspetto e l’uso di Windows 11 stesso, e sarà la base per i nuovi PC potenziati dal supporto integrale all’intelligenza artificiale Copilot Plus.

Le novità di Windows 11

Questo aggiornamento, chiamato Windows 11 24H2, includerà una serie di implementazioni davvero interessanti. Il primo da la possibilità di utilizzare immagini HDR per gli sfondi desktop, grazie al supporto al formato JXR, adattando le immagini nel caso di utilizzo di monitor multipli. E’ stata anche ripensata la modalità di risparmio energetico, più efficiente ora, inserita una nuova modalità di comando per Sudo per sviluppatori. Mentre Rust è ora presente nel kernel Windows. A livello di interfaccia i cambiamenti notevoli sono la possibilità di creare archivi 7-zip TAR direttamente in Esplora File, un pannello scrollabile per i settaggi veloci direttamente nella taskbar e una scorciatoia nel System Tray per raggiungere immediatamente Copilot. Di notevole poi c’è un nuovo tool di Voice Clarity che beneficerà dell’intelligenza artificiale per “ripulire” dai suoni di sottofondo le chiamate audio o qualsivoglia tipo di registrazione vocale e il supporto al Wi-Fi 7.

Scaricare questo aggiornamento ora è molto semplice, ma sembra proprio che l’uscita della release finale è relativamente vicina, visto che il 18 giugno arriveranno sul mercato i primi PC con le feature Copilot Plus totalmente integrate. Chi non volesse aspettare basta andare in Impostazioni e cliccare su Windows Update. Qui scegliere Programma Windows Insider e seguire la procedura guidata.