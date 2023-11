Xbox Series S + Forza Horizon 5: regalo di Natale BOMBA!

Sei in cerca del regalo di natale perfetto per tuo figlio o il tuo fidanzato appassionato di videogiochi? Ecco la Xbox Series S con Forza Horizon 5: il bundle più ambito è oggi in sconto Amazon a soli 371,10€ con il 7% di sconto sul prezzo di listino. Con questo regalo farai un figurone!

Xbox Series S: da il massimo con Forza Horizon 5!

Il mercato console è ricco di alternative. Tra queste, c’è la Serie S: una console dalle caratteristiche tecniche molto interessanti, ma più economica delle rivali. Il suo punto di forza è senza dubbio la compattezza e la compatibilità con un parco titoli da fare invidia.

Si tratta della console perfetta per i più piccoli oltre che per i casual gamer in cerca di una console da utilizzare in salotto. Xbox Series S è il prodotto perfetto da scegliere per questa tipologia di clientela.

Come detto, il parco titoli è davvero ampio. Tra questi, annoveriamo i giochi che la stessa Microsoft porta sulla propria console. Forza Horizon 5 è forse quello che riesce a far esprimere meglio le potenzialità di questa macchina.

Questa Xbox non integra un lettore ottico, ma solo un disco di storage interno. I titoli quindi possono essere scaricati direttamente dallo store di Microsoft in pochi minuti grazie alla propria connessione casalinga. Una volta installati sul disco interno, saranno pronti per essere giocati. La console integra un disco molto rapido in grado di far avviare ciascun gioco in pochissimo tempo.

Forza Horizon 5 disponibile all’interno della scatola di questa console è in formato codice riscattabile. Dovrete quindi scaricarlo direttamente dallo store Microsoft prima di iniziare a giocare.

Il prezzo di questo bundle oggi è davvero interessante. Serviranno infatti solo 371,10€ grazie allo sconto del 7% Amazon per portarsi a casa questa fantastica console made in Microsoft. Vale la pena acquistarla? Sì se vi piace videogiocare, ma non volete spendere una fortuna o volete regalare ore e ore di divertimento ad una persona a voi cara. Non aspettate: compratela subito!

