Xbox Series S: ecco l'offerta Black Friday da cogliere al volo!

Xbox Series S è la console della generazione attuale più economica del mercato. Oggi, grazie alle offerte Black Friday, costa ancora meno! Il prezzo? Amazon la sconta del 20% portandola al prezzo speciale di 239,98€! Non aspettare: comprala subito!

La console più economica: ecco Xbox Series S

Con la sua piena compatibilità con gli ultimissimi titoli di Microsoft per console Series e il suo form factor super compatto, la S è senza dubbio la console più interessante in assoluto attualmente in vendita.

Per quanto la potenza di calcolo non sia il suo core, questa console è in grado di regalare ore e ore di intrattenimento a livello della next-gen. Microsoft ha realizzato questa console per tutti coloro i quali desideravano risparmiare, ma non rinunciare ai nuovissimi titoli lanciati dall’azienda. Inoltre, grazie al Game Pass, Series S è la console perfetta da salotto.

Nonostante il prezzo, questa console è in grado di riprodurre moltissimi titoli sfruttando il Ray Tracing: vero punto di svolta rispetto alla generazione precedente. In base al titolo inoltre, la Series S si può spingere fino ai 120fps.

Si tratta di una console completamente digitale: che utilizziate il Game Pass o sfruttiate lo store per l’acquisto dei giochi, in tutti i casi non avrete la possibilità di acquistare la copia fisica del gioco che intendete riprodurre. Se per alcuni questo potrebbe essere un problema, per altri è un vero plus: permette di contenere le dimensioni della scocca e rende la console ancora più compatta.

A bordo troviamo un SSD da 512 GB che può essere espanso attraverso un dispositivo aggiuntivo apposito. Lo storage è più che sufficiente per installare una buona quantità di giochi da avere sempre a portata di joystic.

Chi desidera entrare nel mondo Xbox, ma non ha voglia di spendere tanto, deve assolutamente acquistare subito la Series S. Il motivo? Il prezzo: oggi costa solo 239,89€ grazie alla promo Black Friday di Amazon che sconta questo prodotto del 20%.

