Xbox Series X con Diablo IV e Game Pass Ultimate gratis per 3 Mesi a -135€

Immergiti in un’esperienza di gioco epica con l’irresistibile Xbox Series X Diablo IV bundle, arricchito dall’abbonamento Game Pass Ultimate per 3 mesi. Questo pacchetto offre un’opportunità unica per gli appassionati di giochi, combinando la potenza della console di nuova generazione Xbox Series X con il titolo atteso Diablo IV e un accesso esteso alla vasta libreria di giochi del Game Pass Ultimate.

Una chicca imperdibile per qualsiasi appassionato di videogame, un’ottima idea regalo per il prossimo Natale che paghi 469€ risparmiando ben 135€ se l’acquisti adesso su Amazon. In più godi delle spedizioni gratuite con Prime.

Xbox Series X, potenza di Nuova Generazione

La Xbox Series X è al centro di questo bundle, offrendo una potenza di calcolo senza precedenti e grafica di nuova generazione. Goditi prestazioni straordinarie che portano i tuoi giochi a livelli mai visti prima. Il bundle, come accennato, include il tanto atteso Diablo IV, un titolo che promette di trasportarti in un mondo oscuro e affascinante di demoni e avventure. Con grafica mozzafiato e un gameplay coinvolgente, Diablo IV è il complemento perfetto per la potenza della Xbox Series X.

A dare ulteriore pepe all’offerta, l’abbonamento Game Pass Ultimate che ti offre l’accesso a una vasta libreria di giochi, dai successi più recenti a quelli classici. Gioca a titoli di tutti i generi e scopri nuove avventure con un abbonamento che offre intrattenimento senza fine per 3 mesi.

Insomma, questa edizione bundle dell’Xbox Series X che include Diablo IV e un abbonamento Game Pass Ultimate in omaggio per 3 mesi è il top: approfitta di questa opportunità per portare a casa una console di nuova generazione, un titolo epico e l’accesso a un’ampia varietà di giochi con un unico acquisto. Unisce potenza, emozione e risparmio in un pacchetto che solletica la fantasia di ogni giocatore. Insomma, un super affare nonché un’ottima idea regalo per il prossimo Natale che paghi 469€ risparmiando ben 135€ se l’acquisti adesso su Amazon. In più godi delle spedizioni gratuite con Prime.

