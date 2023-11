Xbox Series X: il top con sconto INCREDIBILE (-22%)!

Xbox Series X è senza dubbio una delle migliori console in commercio in assoluto. La sua potenza, i titoli disponibili e i servizi Microsoft fanno di questa console un prodotto eccezionale. Grazie gli sconti in corso su Amazon, oggi potete acquistarla ad un prezzo davvero bassissimo: solo 429€ grazie dal 22% di sconto. Questa sì che è un’offerta da non perdere!

Xbox Series X: il meglio al prezzo più basso

Quando si parla di console, a volte le presentazioni sono superflue. Per i prodotti top di gamma però, una cosa è certa: bisogna parlare di potenza di elaborazione oltre che di giochi in esclusiva.

Series X, grazie ai suoi 12 teraflop di potenza di elaborazione, il supporto al Raytracing e la velocità del disco SSD riesce a catapultare i videogiocatori nel magico mondo del 4k.

Il design di questo prodotto, per mesi, è stato molto discusso dagli appassionati: si è rivelata tuttavia la console più bella da esporre nel proprio salotto.

Complice i tanti titoli in esclusiva, in particolare quelli Microsoft e l’Xbox Game Pass, questa è probabilmente la macchina perfetta per la maggior parte dei gamer. Una cosa è certa: grazie ai servizi integrati, al supporto di Microsoft e a quello delle aziende di terze parti, l’esperienza d’uso di questo prodotto non solo sarà soddisfacente, ma vi lascerà senza parole.

Questa è la console perfetta per grandi e piccoli: il controller è molto ergonomico, leggero, ma estremamente preciso. Il controller inoltre può interfacciarsi via bluetooth con computer e altri dispositivi elettronici.

Il punto forte che vi farà preferire questa Xbox Series X ad altre console è senza dubbio il prezzo. A soli 429€ vi porterete a casa una console con lettore BluRay, 1TB di SSD per installare tutti i vostri giochi preferiti anche dal Microsoft Store e tantissimi servizi esclusivi. Il ribasso oggi è del 22% su Amazon: approfitta subito dell’offerta e non te ne pentirai!

