Xiaomi 14T Pro: risparmia più di 240€ sul gioiellino tech del momento

Amazon ha lanciato un’offerta eccezionale su uno degli smartphone più innovativi del momento! Si tratta dello Xiaomi 14T Pro, oggi disponibile a soli 654 euro con un super sconto del 27%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 245 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Approfitta il prima possibile della promozione, gli articoli potrebbero terminare da un momento all’altro!

Xiaomi 14T Pro: tutte le specifiche tecniche

Lo Xiaomi 14T Pro è un vero e proprio gioiellino della tecnologia che permette di soddisfare le esigenze di qualsiasi tipologia di utente.

Il suo fiore all’occhiello è il processore MediaTek Dimensity 9300+ che offre performance eccezionali ed abilita tutte le capacità generative AI a disposizione. In questo modo potrai effettuare qualsiasi tipologia di operazione in maniera sempre fluida ed efficiente in qualsiasi momento.

Tra l’altro la piattaforma Xiaomi AISP di Xiaomi 14T Pro integra la potenza computazionale della CPU, GPU, NPU e ISP attraverso Xiaomi HyperOS, per un’esperienza fotografica mai raggiunta: nello specifico il nuovo sensore fotografico Light Fusion vanta un high dynamic range da 13.5EV e una profondità di colori nativa a 14-bit che permette di catturare dettagli anche con poca luce.

Non è da meno la potente batteria da 5.000mAh che offre un’autonomia davvero spettacolare che ti accompagna per più di 24 ore. In più, questo dispositivo supporta HyperCharge a 120W wired e 50W wireless così in pochi minuti avrai tutta l’energia di cui hai bisogno.

