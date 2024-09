Xiaomi 15: svelata la data di debutto della line-up di flagship

In queste ore apprendiamo che la serie Xiaomi 15 avente il processore Qualcomm Snapdragon 8 Elite verrà lanciata il 23 ottobre. Qualcomm sembra stia cambiando la sua strategia di denominazione per i processori di punta.

Xiaomi 15: tutti i dettagli del flagship next-gen

Un teaser del lancio del Xiaomi 15 suggerisce che il prossimo Snapdragon 8 Gen 4 sarà chiamato “Snapdragon 8 Elite”, abbandonando la tradizionale numerazione cronologica. Questo cambiamento è simile alla denominazione utilizzata da Qualcomm per lo Snapdragon X Elite, presente nei notebook con Windows.

In precedenza, si pensava che il chipmaker avrebbe continuato a utilizzare il sistema di numerazione per il Snapdragon 8 Gen 4. Tuttavia, l’etichetta “Elite” indica un nuovo approccio, che potrebbe generare qualche confusione a causa della somiglianza con il nome Snapdragon X Elite. Il lancio della line-up Xiaomi 15 è previsto per il 23 ottobre, suggerendo che Qualcomm annuncerà il nuovo Snapdragon 8 Elite poco prima di quella data. Il suddetto processore sarà il primo SoC a 3nm di Qualcomm. Questo nuovo chip offrirà un incremento delle prestazioni grafiche del 56% rispetto al Snapdragon 8 Gen 3. Recentemente, è stato avvistato su Geekbench il Galaxy S25 Ultra, che dovrebbe anch’esso essere dotato del chip Snapdragon 8 Elite, con una velocità di clock base di 3,53 GHz e una velocità massima di 4,47 GHz. Il dispositivo ha ottenuto un punteggio di 3011 punti nel test single-core e un impressionante 9706 punti nel test multi-core.

Altre indiscrezioni e certificazioni rivelano che lo Xiaomi 15 Pro debutterà con una ricarica rapida da 90W, insieme al sistema operativo HyperOS 2.0 basato su Android 15 e un sensore di impronte digitali a ultrasuoni. Si dice inoltre che il terminale sarà dotato di una batteria da 6.000 mAh e di una certificazione IP69 per la resistenza all’acqua e alla polvere. Oltre al modello Pro, il marchio dovrebbe lanciare anche la versione standard del Xiaomi 15 il 23 ottobre, mentre per l’iterazione Ultra potremo dover attendere il 2025.