Xiaomi Mi Tv Box S: tutto lo streaming che vuoi ad un prezzo mai visto prima

Anche se hai un vecchio televisore, puoi renderlo più smart che mai con lo Xiaomi Mi Tv Box S! Oggi è disponibile su eBay a soli 54 euro con uno sconto bomba del 22%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta il prima possibile della promozione speciale, gli articoli stanno andando a ruba!

Xiaomi Mi Tv Box S: funzionalità e modalità di utilizzo

Lo Xiaomi Mi Tv Box S è un gadget di ultima generazione che ti permetterà di trasformare il tuo vecchio televisore in una nuovissima smart tv.

Grazia al Dolby Vision e HDR10+, le immagini sono caratterizzate da una gamma dinamica più elevata e offrono luminosità, contrasto e colore più incredibili che mai. Le immagini HDR presentano anche ombre e luci più dettagliate per un’esperienza davvero immersiva.

Allo stesso tempo, dispone della rivoluzionaria tecnologia audio spaziale di Dolby Atmos che porta l’esperienza cinematografica di ultima generazione nel tuo salotto offrendoti effetti sonori più potenti e, inoltre, la tecnologia DTS-HD ti assicura un audio di qualità straordinaria.

In più, la combinazione di 2 GB di RAM e 8 GB di ROM offre un’esperienza visiva più fluida. Tra l’altro, Google TV ne ottimizza l’utilizzo e riunisce film, programmi e molto altro delle tue app e abbonamenti, organizzandoli solo per te. Potrai anche scoprire le novità grazie ai consigli personalizzati in base ai tuoi interessi e a ciò che guardi, dagli abbonamenti ai contenuti disponibili.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.