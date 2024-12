Xiaomi Outdoor Camera: monitora casa con una spesa davvero minima

Sei pronto per partire in occasione delle ferie natalizie? Per tenere sotto controllo casa anche quando sei fuori città, prova la Xiaomi Outdoor Camera! Oggi è disponibile su Amazon a soli 24 euro con uno sconto conveniente del 17%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta il prima possibile della promozione, gli articoli potrebbero terminare da un momento all’altro!

Xiaomi Outdoor Camera: funzionalità e modalità di utilizzo

La Xiaomi Outdoor Camera è un gadget di ultima generazione che ti permette di tenere sotto controllo casa soprattutto quando sei fuori città più a lungo.

Innanzitutto il dispositivo è dotato di una risoluzione elevatissima per garantire la massima qualità delle immagini in qualsiasi condizione di luce esterna. Inoltre dispone di uno zoom digitale e della funzionalità di ingrandimento delle immagini per ottenere un monitoraggio eccellente anche negli angoli più nascosti.

Allo stesso tempo, questo modello vanta un’ampia apertura F1.6 che consente di aumentare la luce in entrata e migliorare la trasparenza delle immagini. Tra l’altro, la visione notturna a colori a bassissima luminosità consente di vedere le tonalità realistiche anche in condizioni di illuminazione molto ridotta.

Un’altra specifica importante della telecamera è la funzionalità di rilevamento di persone e movimenti così da poter ricevere notifiche se sono presenti malintenzionati nell’area.

La resistenza del dispositivo non è da meno grazie alla certificazione IP65 che lo rende immune all’acqua e alla polvere, così da poterlo utilizzare nella massima sicurezza con qualsiasi condizione di meteo esterna.

