Xiaomi POCO X6 Pro: applica il coupon Amazon per averlo con una spesa minima

Vuoi rinnovare il tuo cellulare e regalarti un modello nuovo di zecca e super performante? Allora abbiamo quello che fa per te! Si tratta dello Xiaomi POCO X6 Pro, oggi disponibile su eBay a soli 314 euro grazie ad uno sconto del 10% da sfruttare applicando il codice promo PIT10PERTE202 al momento dell’ordine.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Ma fai in fretta, a questo prezzo gli articoli potrebbero terminare in pochissimo tempo!

Xiaomi POCO X6 Pro: tutte le caratteristiche tecniche

Lo Xiaomi POCO X6 Pro è un ottimo smartphone che si caratterizza per un rapporto qualità-prezzo davvero sorprendente.

In primis, è dotato del processore di punta TSMC a 4nm che garantisce prestazioni eccezionali così da poterlo sfruttare sia per lavoro che per l’intrattenimento quotidiano in modo fluido ed efficiente. In più, vanta un enrome display brillante AMOLED Flow da 6,67 pollici che garantisce una visualizzazione perfetta con qualsiasi condizione di luce esterna, così da poterti immergere nei tuoi contenuti preferiti e sentirti sempre al centro dell’azione.

Tra l’altro, è possibile utilizzare il sensore di impronte digitali integrato nello schermo per sbloccare al volo lo smartphone ogni volta che vuoi.

Un’altra caratteristica davvero importante è l’innovtiva fotocamera tripla da 64 MP con la quale potrai divertirti a realizzare foto e video di qualità elevatissima anche nelle ore serali. Inoltre, la RAM da 12 GB e il disco interno da 512 GB permette di archiviare tutto ciò che vuoi in maniera sicura e velocissima.

