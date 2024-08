Xiaomi POCO X6 Pro: il prezzo più basso di sempre solo su eBay

Xiaomi POCO X6 Pro è uno smartphone di fascia media che offre un eccellente rapporto qualità prezzo, lanciato all’inizio del 2024. Questo dispositivo si distingue per le sue specifiche tecniche avanzate e un design accattivante, rendendolo una scelta eccellente per chi cerca prestazioni elevate senza spendere una fortuna. Oggi possiamo acquistarlo su eBay ad un prezzo davvero interessante: 271,15 euro grazie al codice XIAOMIAGO24 che taglia il 15% dal prezzo di base, da inserire prima del check out. Il prezzo finale quindi subisce un taglio di ben 47,85 euro! Super offerta, solo su eBay!

POCO X6 Pro presenta un design moderno, potendo scegliere anche una finitura in simil pelle gialla che non solo è esteticamente piacevole, ma offre anche una buona presa. Il dispositivo pesa circa 190 grammi, leggermente più pesante rispetto al suo predecessore, il POCO F5. Il frame è in plastica opaca, ma è stato migliorato per essere meno fastidioso al tatto.

Il display è un AMOLED da 6,67 pollici con una risoluzione di 2712 x 1220 pixel e una luminosità di picco di 1800 nits. Questo schermo supporta una frequenza di aggiornamento di 120 Hz, rendendo l’esperienza visiva fluida e piacevole, ideale per giochi e contenuti multimediali. Inoltre, il sensore di impronte digitali è stato spostato sotto il display, migliorando l’estetica generale del dispositivo.

Sotto il cofano, POCO X6 Pro è alimentato dal processore MediaTek Dimensity 8300 Ultra, che offre prestazioni paragonabili a quelle di dispositivi di fascia alta. Questo chipset è supportato da 12 GB di RAM e 512 GB di memoria interna, questa si una dotazione da vera fascia alta. Il dispositivo è inoltre dotato di altoparlanti stereo migliorati e microfoni rinnovati.

Il comparto fotografico di POCO X6 Pro include una configurazione a tre fotocamere con un sensore principale da 64 MP2. Le fotocameroffrono buone prestazioni per la fascia di prezzo. La fotocamera principale è accompagnata da un sensore ultra-grandangolare e un sensore macro, permettendo una certa versatilità nelle opzioni di scatto.

