Xiaomi Redmi Buds 4 Lite a soli 12€ con lo sconto schock del -63%

Manca pochissimo all’inizio della settimana del Black Friday e già impazzano sconti da capogiro su Amazon! Oggi le Xiaomi Redmi Buds 4 Lite sono disponibili a soli 12 euro con un mega sconto del 63%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta il prima possibile della mega promozione, gli articoli stanno andando a ruba!

Xiaomi Redmi Buds 4 Lite: audio al top e massima autonomia

Le Xiaomi Redmi Buds 4 Lite rappresentano un top di gamma nel mondo degli auricolari, ed oggi possono essere tue ad un prezzo davvero stracciato.

Si contraddistinguono dagli altri modelli sul mercato per il loro driver dinamico con diaframma composito di 12mm che intensifica la struttura della cavità e riduce efficacemente le distorsioni: in questo modo ne deriva un suono spettacolare dagli alti cristallini e i bassi profondi in qualsiasi occasione.

La modalità di utilizzo è più semplice che mai grazie al Bluetooth 5.3 che garantisce sempre una trasmissione stabile e veloce ovunque tu sia. Così facendo non solo hai un minor consumo della batteria, ma verranno eliminati tutti i problemi di interruzione della linea e potrai ascoltare nella massima tranquillità la tua musica preferita.

Inoltre le cuffie supportano Google fast pair: questa funzionalità permette agli auricolari di conettersi velocemente al telefono Android, bastrà aprire la custodia ed il gioco è fatto.

Per finire, la batteria è un’altra caratteristica di spicco di questo modello: avrai a disposizione 5 ore di autonomia con una singola ricarica e fino a 20 ore totali con la custodia di ricarica.

Oggi le Xiaomi Redmi Buds 4 Lite sono disponibili a soli 12 euro con un mega sconto del 63%. La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta il prima possibile della mega promozione, gli articoli stanno andando a ruba!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.