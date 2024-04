Xiaomi Redmi Buds 4 Lite: gli auricolari True Wireless col maxi sconto MENO 44 PER CENTO

Il settore degli auricolari True Wireless è particolarmente affollato, sono decine le aziende che si stanno cimentando in questi dispositivi sempre più presenti. Scegliere tra tanta offerta è davvero difficile, meglio affidarsi a marchi conosciuti e rinomati per la bontà dei loro prodotti a tutto tondo. E’ il caso di Xiaomi che con Redmi Buds 4 Lite ha prodotto delle cuffiette dal costo contenuto ma dotate di ottime qualità audio. E che sorprendono anche per il maxi sconto proposto oggi da Amazon: un ricco MENO 44% che praticamente dimezza il prezzo di listino che da 35 euro passa a 19,60 euro!

Economiche ma dal suono cristallino

Il primo punto di forza di Xiaomi Redmi Buds 4 Lite è la loro forma compatta e leggera, che li rende ideali per l’uso quotidiano e per le attività sportive. Grazie al loro design ergonomico, sono tanto comodi (super leggeri, solo 3,92 grammi!) quanto dalla presa sicura durante l’attività sportiva più intensa. Cosa questa per nulla scontata nel panorama degli auricolari Bluetooth! Senza poi dimenticare la certificazione IPX4 che li protegge da sudore e pioggia rendendoli adatti anche agli allenamenti più “bagnati”.

Dal punto di vista delle prestazioni audio, Xiaomi Redmi Buds 4 Lite non deludono. Con driver ottimizzati da 12mm per produrre bassi profondi e cristallini alti, offrono un suono bilanciato che rende piacevole l’ascolto di qualsiasi genere musicale/film e chiare le chiamate telefoniche (con tanto di cancellazione automatica del rumore).

Inoltre, l’utilizzo del Bluetooth 5.3 garantisce una connessione stabile e senza interruzioni con il dispositivo al quale gli auricolari son collegati. Un’altra caratteristica degna di nota è la durata della batteria. Xiaomi Redmi Buds 4 Lite possono fornire fino a 5 ore di riproduzione continua con una singola carica, mentre il case di ricarica portatile incluso consente di estendere questa durata fino a un massimo di 20 ore! E’ quindi praticamente impossibile durante le 24 ore!

Da ultimo Xiaomi Redmi Buds 4 Lite supportano Google fast pair: si connettono velocemente al telefono Android con l’apertura della custodia!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.