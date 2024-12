Xiaomi Redmi Buds 4 Pro: su eBay le paghi meno della metà (-58%)

Sono gli auricolari più ricercati sul mercato, ed oggi possono essere tuoi ad un prezzo da capogiro! Si tratta degli Xiaomi Redmi Buds 4 Pro, al momento disponibili su eBay a soli 39 euro con un mega sconto del 58%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in tre piccole rate mensili a tasso zero con Klarna. Cosa aspetti? Ad un prezzo così conveniente gli articoli stanno andando a ruba!

Xiaomi Redmi Buds 4 Pro: audio immersivo e massima comodità

Gli Xiaomi Redmi Buds 4 Pro rappresentano un vero e proprio must-have per chi vuole immergersi nella propria musica preferita senza spendere un capitale.

Innanzitutto offrono una qualità audio impeccabile in quanto sono dotati di un nuovo sistema a doppio driver dinamico, composto da un diaframma in lega di alluminio da 10 mm e un diaframma in titanio da 6 mm per le frequenze degli alti. Insieme, i due driver si combinano per offrire alti cristallini e bassi ricchi in un’ampia gamma di generi.

Un’altra specifica di spicco è la cancellazione attiva del rumore che permette di ridurre il rumore fino a 43 dB, bloccando fino al 99,3% del rumore esterno, consentendo di ascoltare la musica in pace e silenzio anche se sei in un ambiente molto rumoroso.

Allo stesso tempo, anche la qualità della chiamate risulta ottimale in quanto ciascuno dei tre microfoni ha una propria funzione ed estrae i suoni vocali con precisione per filtrare efficacemente i rumori esterni.

