Xiaomi Redmi Buds 6 Active a soli 12€: lo sconto bomba è del -41%

Prova ad ascoltare la tua musica preferita in modo più immersivo possibile con le Xiaomi Redmi Buds 6 Active! Oggi queste cuffiette di ultima generazione sono disponibili su Amazon a soli 12 euro con un mega sconto del 41%.

La spedizione è gratuita ed è possibile programmare la consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Non aspettare oltre, ad un prezzo così basso gli articoli stanno andando a ruba!

Xiaomi Redmi Buds 6 Active: audio impeccabile ad un prezzo minimo

Le Xiaomi Redmi Buds 6 Active rappresentano un vero e proprio must-have per chi è appassionato di musica e desidera ascoltare al meglio i propri brani preferiti.

Si contraddistinguono per un sistema driver dinamico da 14,2 mm che garantisce una riproduzione dei bassi profondi, dei medi chiari e di alti super cristallini. Inoltre Xiaomi Acoustic Laboratory offre cinque diverse modalità EQ per diversi stili di suono così da essere adatti ad ogni gusto musicale.

Oltre alla musica, anche le chiamate saranno sempre impeccabili in quanto dispongono di due microfoni e della tecnologia beamforming in combinazione con algoritmo DNN-ENC: in questo modo verrà ridotto il rumore ambientale per avere una qualità vocale cristallina in qualsiasi ambiente tu sia.

La modalità di utilizzo è davvero semplice: l’accoppiamento con il tuo dispositivo avviene in pochi secondi e l’interfaccia touch intuitiva consente di controllare facilmente musica, chiamate e assistenti vocali con un semplice tocco.

La batteria super potente non è da meno tanto da garantire fino a 6 ore di riproduzione continua, mentre con la custodia di ricarica si arriva anche a 30 ore no-stop.

